Inception Restaked stETH Symbiotic סֵמֶל

Inception Restaked stETH Symbiotic מחיר (INWSTETHS)

לא רשום

1 INWSTETHS ל USDמחיר חי:

$4,392.97
$4,392.97$4,392.97
0.00%1D
mexc
USD
Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) טבלת מחירים חיה
Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 4,751.37
$ 4,751.37$ 4,751.37

$ 1,858.31
$ 1,858.31$ 1,858.31

--

--

0.00%

0.00%

Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) המחיר בזמן אמת של הוא $4,392.97. במהלך 24 השעות האחרונות, INWSTETHS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. INWSTETHSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4,751.37, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,858.31.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, INWSTETHS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) מידע שוק

$ 422.41K
$ 422.41K$ 422.41K

--
----

$ 138.70K
$ 138.70K$ 138.70K

31.57
31.57 31.57

31.57210271125938
31.57210271125938 31.57210271125938

שווי השוק הנוכחי של Inception Restaked stETH Symbiotic הוא $ 422.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של INWSTETHS הוא 31.57, עם היצע כולל של 31.57210271125938. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 138.70K.

Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Inception Restaked stETH Symbioticל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלInception Restaked stETH Symbiotic ל USDהיה . $ -151.7169298110.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלInception Restaked stETH Symbiotic ל USDהיה $ +2,105.2746424840.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Inception Restaked stETH Symbioticל USDהיה $ +1,235.441669452545.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -151.7169298110-3.45%
60 ימים$ +2,105.2746424840+47.92%
90 ימים$ +1,235.441669452545+39.13%

מה זהInception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS)

InceptionLRT is a decentralized protocol designed to optimize the potential of restaking through a secure and modular framework. The platform allows users to make their digital assets more capital-efficient by enabling restaking across multiple networks. With increased liquidity, advanced customization, and a comprehensive reward structure powered by Inception LRTs, the platform unlocks new opportunities for yield optimization and long-term growth."

Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Inception Restaked stETH Symbioticתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Inception Restaked stETH Symbiotic.

בדוק את Inception Restaked stETH Symbiotic תחזית המחיר עכשיו‏!

INWSTETHS למטבעות מקומיים

Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על INWSTETHS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS)

כמה שווה Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) היום?
החי INWSTETHSהמחיר ב USD הוא 4,392.97 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי INWSTETHS ל USD?
המחיר הנוכחי של INWSTETHS ל USD הוא $ 4,392.97. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Inception Restaked stETH Symbiotic?
שווי השוק של INWSTETHS הוא $ 422.41K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של INWSTETHS?
ההיצע במחזור של INWSTETHS הוא 31.57 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של INWSTETHS?
‏‏INWSTETHS השיג מחיר שיא (ATH) של 4,751.37 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של INWSTETHS?
INWSTETHS ‏‏רשם מחירATL של 1,858.31 USD.
מהו נפח המסחר של INWSTETHS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור INWSTETHS הוא -- USD.
האם INWSTETHS יעלה השנה?
INWSTETHS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את INWSTETHS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
