Inception Restaked ETH (INETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 4,971.31$ 4,971.31 $ 4,971.31 המחיר הנמוך ביותר $ 1,270.63$ 1,270.63 $ 1,270.63 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -1.05% שינוי מחיר (7D) -1.05%

Inception Restaked ETH (INETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,419.11. במהלך 24 השעות האחרונות, INETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. INETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4,971.31, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,270.63.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, INETH השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Inception Restaked ETH (INETH) מידע שוק

שווי שוק $ 163.34K$ 163.34K $ 163.34K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 163.34K$ 163.34K $ 163.34K אספקת מחזור 36.96 36.96 36.96 אספקה כוללת 36.96255061217578 36.96255061217578 36.96255061217578

שווי השוק הנוכחי של Inception Restaked ETH הוא $ 163.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של INETH הוא 36.96, עם היצע כולל של 36.96255061217578. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 163.34K.