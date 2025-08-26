עוד על INCA

INCASWAP סֵמֶל

INCASWAP מחיר (INCA)

לא רשום

1 INCA ל USDמחיר חי:

+75.90%1D
mexc
USD
INCASWAP (INCA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:14:40 (UTC+8)

INCASWAP (INCA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

INCASWAP (INCA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.350014. במהלך 24 השעות האחרונות, INCA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.19898 לבין שיא של $ 0.350045, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. INCAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 10.22, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02492511.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, INCA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +75.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+75.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

INCASWAP (INCA) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של INCASWAP הוא $ 332.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של INCA הוא 950.00K, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 350.01K.

INCASWAP (INCA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של INCASWAPל USDהיה $ +0.151033.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלINCASWAP ל USDהיה . $ +0.2653777796.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלINCASWAP ל USDהיה $ +0.0010864434.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של INCASWAPל USDהיה $ +0.00093614016235894.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.151033+75.90%
30 ימים$ +0.2653777796+75.82%
60 ימים$ +0.0010864434+0.31%
90 ימים$ +0.00093614016235894+0.27%

מה זהINCASWAP (INCA)

Inca Swap Ecosystem Inca Swap is an innovative DeFi ecosystem that combines efficiency, security and interoperability, functioning as a multichain DEX integrated with solutions such as NFTs and a bridge between networks. Focused on MatChain, the project offers fast transactions, low fees and an optimized decentralized experience. DEX on MatChain MatChain's scalable infrastructure allows Inca Swap to provide efficient and cost-effective exchanges. With EVM compatibility, the platform guarantees support for multiple tokens and high performance, ideal for traders and liquidity providers. Inca NFTs NFTs play an important role in the ecosystem, offering utility and exclusivity: Exclusive Benefits: Discounts, early access to features and special rewards. Marketplace: Direct NFT transactions on MatChain with reduced fees. Engagement: Exclusive drops for premium NFT holders. MatChain to BSC Bridge The MatChain to Binance Smart Chain (BSC) connectivity expands the reach of Inca Swap. The bridge facilitates fast and secure transfers between networks, promoting interoperability, increased liquidity and competitive costs. Inca Token The Inca Token is the heart of the ecosystem, acting as a governance and benefit tool. It offers Fee discounts and higher returns in liquidity pools. Staking and farming incentives for liquidity retention. Optimized Performance: Fast and cost-effective swaps on MatChain. Multichain Connectivity: Efficient bridge with BSC. Inca Pix: The Web3 Gateway Inca Pix is ​​a groundbreaking feature that bridges the Brazilian Pix payment system to the Web3 ecosystem on MatChain.

INCASWAP (INCA) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

INCASWAPתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה INCASWAP (INCA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות INCASWAP (INCA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור INCASWAP.

בדוק את INCASWAP תחזית המחיר עכשיו‏!

INCA למטבעות מקומיים

INCASWAP (INCA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של INCASWAP (INCA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על INCA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על INCASWAP (INCA)

כמה שווה INCASWAP (INCA) היום?
החי INCAהמחיר ב USD הוא 0.350014 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי INCA ל USD?
המחיר הנוכחי של INCA ל USD הוא $ 0.350014. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של INCASWAP?
שווי השוק של INCA הוא $ 332.51K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של INCA?
ההיצע במחזור של INCA הוא 950.00K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של INCA?
‏‏INCA השיג מחיר שיא (ATH) של 10.22 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של INCA?
INCA ‏‏רשם מחירATL של 0.02492511 USD.
מהו נפח המסחר של INCA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור INCA הוא -- USD.
האם INCA יעלה השנה?
INCA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את INCA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
