INCASWAP (INCA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.19898 $ 0.19898 $ 0.19898 24 שעות נמוך $ 0.350045 $ 0.350045 $ 0.350045 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.19898$ 0.19898 $ 0.19898 גבוה 24 שעות $ 0.350045$ 0.350045 $ 0.350045 שיא כל הזמנים $ 10.22$ 10.22 $ 10.22 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02492511$ 0.02492511 $ 0.02492511 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +75.90% שינוי מחיר (7D) +75.90% שינוי מחיר (7D) +75.90%

INCASWAP (INCA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.350014. במהלך 24 השעות האחרונות, INCA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.19898 לבין שיא של $ 0.350045, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. INCAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 10.22, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02492511.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, INCA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +75.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+75.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

INCASWAP (INCA) מידע שוק

שווי שוק $ 332.51K$ 332.51K $ 332.51K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 350.01K$ 350.01K $ 350.01K אספקת מחזור 950.00K 950.00K 950.00K אספקה כוללת 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של INCASWAP הוא $ 332.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של INCA הוא 950.00K, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 350.01K.