In The MEME Time (ITMT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0017781 $ 0.0017781 $ 0.0017781 24 שעות נמוך $ 0.00206793 $ 0.00206793 $ 0.00206793 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0017781$ 0.0017781 $ 0.0017781 גבוה 24 שעות $ 0.00206793$ 0.00206793 $ 0.00206793 שיא כל הזמנים $ 0.00499285$ 0.00499285 $ 0.00499285 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00061695$ 0.00061695 $ 0.00061695 שינוי מחיר (שעה אחת) +7.73% שינוי מחיר (1D) -4.28% שינוי מחיר (7D) -7.69% שינוי מחיר (7D) -7.69%

In The MEME Time (ITMT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00193514. במהלך 24 השעות האחרונות, ITMT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0017781 לבין שיא של $ 0.00206793, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ITMTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00499285, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00061695.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ITMT השתנה ב +7.73% במהלך השעה האחרונה, -4.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

In The MEME Time (ITMT) מידע שוק

שווי שוק $ 1.93M$ 1.93M $ 1.93M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.93M$ 1.93M $ 1.93M אספקת מחזור 999.96M 999.96M 999.96M אספקה כוללת 999,959,508.808729 999,959,508.808729 999,959,508.808729

שווי השוק הנוכחי של In The MEME Time הוא $ 1.93M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ITMT הוא 999.96M, עם היצע כולל של 999959508.808729. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.93M.