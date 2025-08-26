עוד על ITMT

ITMT מידע על מחיר

ITMT אתר רשמי

ITMT טוקניומיקה

ITMT תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

In The MEME Time סֵמֶל

In The MEME Time מחיר (ITMT)

לא רשום

1 ITMT ל USDמחיר חי:

$0.0019298
$0.0019298$0.0019298
-4.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
In The MEME Time (ITMT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:47:15 (UTC+8)

In The MEME Time (ITMT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0017781
$ 0.0017781$ 0.0017781
24 שעות נמוך
$ 0.00206793
$ 0.00206793$ 0.00206793
גבוה 24 שעות

$ 0.0017781
$ 0.0017781$ 0.0017781

$ 0.00206793
$ 0.00206793$ 0.00206793

$ 0.00499285
$ 0.00499285$ 0.00499285

$ 0.00061695
$ 0.00061695$ 0.00061695

+7.73%

-4.28%

-7.69%

-7.69%

In The MEME Time (ITMT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00193514. במהלך 24 השעות האחרונות, ITMT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0017781 לבין שיא של $ 0.00206793, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ITMTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00499285, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00061695.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ITMT השתנה ב +7.73% במהלך השעה האחרונה, -4.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

In The MEME Time (ITMT) מידע שוק

$ 1.93M
$ 1.93M$ 1.93M

--
----

$ 1.93M
$ 1.93M$ 1.93M

999.96M
999.96M 999.96M

999,959,508.808729
999,959,508.808729 999,959,508.808729

שווי השוק הנוכחי של In The MEME Time הוא $ 1.93M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ITMT הוא 999.96M, עם היצע כולל של 999959508.808729. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.93M.

In The MEME Time (ITMT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של In The MEME Timeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלIn The MEME Time ל USDהיה . $ -0.0007857622.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלIn The MEME Time ל USDהיה $ +0.0034874156.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של In The MEME Timeל USDהיה $ +0.0010627052146692811.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.28%
30 ימים$ -0.0007857622-40.60%
60 ימים$ +0.0034874156+180.22%
90 ימים$ +0.0010627052146692811+121.81%

מה זהIn The MEME Time (ITMT)

In The MEME-Time is a tap game that has a light enjoyable fun clock attached to it. *Tick Tock* This game will fuses stops here elements of strategy, management, and learning appealing to a wide range of players interested in the crypto space while introducing core concepts of crypto. In The MEME-Time, players have the opportunity to earn and trade in-game coins. They will also be able to compete in tournaments and have profit earned poured back into the ecosystem. This benefit provides engagement by providing rewards for gameplay.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

In The MEME Time (ITMT) משאב

האתר הרשמי

In The MEME Timeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה In The MEME Time (ITMT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות In The MEME Time (ITMT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור In The MEME Time.

בדוק את In The MEME Time תחזית המחיר עכשיו‏!

ITMT למטבעות מקומיים

In The MEME Time (ITMT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של In The MEME Time (ITMT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ITMT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על In The MEME Time (ITMT)

כמה שווה In The MEME Time (ITMT) היום?
החי ITMTהמחיר ב USD הוא 0.00193514 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ITMT ל USD?
המחיר הנוכחי של ITMT ל USD הוא $ 0.00193514. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של In The MEME Time?
שווי השוק של ITMT הוא $ 1.93M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ITMT?
ההיצע במחזור של ITMT הוא 999.96M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ITMT?
‏‏ITMT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00499285 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ITMT?
ITMT ‏‏רשם מחירATL של 0.00061695 USD.
מהו נפח המסחר של ITMT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ITMT הוא -- USD.
האם ITMT יעלה השנה?
ITMT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ITMT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:47:15 (UTC+8)

In The MEME Time (ITMT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.