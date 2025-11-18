in real life coin מחיר היום

מחיר in real life coin (IRLCOIN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00002937, עם שינוי של 3.59% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ IRLCOIN ל USD הוא $ 0.00002937 לכל IRLCOIN.

in real life coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 29,366, עם היצע במחזור של 999.81M IRLCOIN. ב‑24 השעות האחרונות, IRLCOIN סחר בין $ 0.00002521 (נמוך) ל $ 0.00002879 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00322377, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00002521.

ביצועים לטווח קצר, IRLCOIN נע ב +2.19% בשעה האחרונה ו -20.37% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

in real life coin (IRLCOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 29.37K$ 29.37K $ 29.37K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.37K$ 29.37K $ 29.37K אספקת מחזור 999.81M 999.81M 999.81M אספקה כוללת 999,810,658.537536 999,810,658.537536 999,810,658.537536

שווי השוק הנוכחי של in real life coin הוא $ 29.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IRLCOIN הוא 999.81M, עם היצע כולל של 999810658.537536. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.37K.