טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00100456 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -6.31% שינוי מחיר (7D) -4.81%

IN MEMES WE TRUST ($TRUST) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $TRUST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $TRUSTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00100456, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $TRUST השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -6.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי שוק $ 16.31K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.31K אספקת מחזור 870.03M אספקה כוללת 870,031,213.239485

שווי השוק הנוכחי של IN MEMES WE TRUST הוא $ 16.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $TRUST הוא 870.03M, עם היצע כולל של 870031213.239485. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.31K.