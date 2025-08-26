עוד על $TRUST

IN MEMES WE TRUST סֵמֶל

IN MEMES WE TRUST מחיר ($TRUST)

לא רשום

1 $TRUST ל USDמחיר חי:

--
----
-6.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
IN MEMES WE TRUST ($TRUST) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:35:16 (UTC+8)

IN MEMES WE TRUST ($TRUST) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00100456
$ 0.00100456$ 0.00100456

$ 0
$ 0$ 0

--

-6.31%

-4.81%

-4.81%

IN MEMES WE TRUST ($TRUST) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $TRUST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $TRUSTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00100456, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $TRUST השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -6.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

IN MEMES WE TRUST ($TRUST) מידע שוק

$ 16.31K
$ 16.31K$ 16.31K

--
----

$ 16.31K
$ 16.31K$ 16.31K

870.03M
870.03M 870.03M

870,031,213.239485
870,031,213.239485 870,031,213.239485

שווי השוק הנוכחי של IN MEMES WE TRUST הוא $ 16.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $TRUST הוא 870.03M, עם היצע כולל של 870031213.239485. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.31K.

IN MEMES WE TRUST ($TRUST) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של IN MEMES WE TRUSTל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלIN MEMES WE TRUST ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלIN MEMES WE TRUST ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של IN MEMES WE TRUSTל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.31%
30 ימים$ 0+2.77%
60 ימים$ 0+22.38%
90 ימים$ 0--

מה זהIN MEMES WE TRUST ($TRUST)

IN MEMES WE TRUST - $TRUST is more than just a meme token, It's a symbol of community power in Web3 with an active, engaged user base and a focus on trust and transparency. We aim to be one of the rare project who makes it to the mass without any paid Kols or volume faker... Just 100% organic growth! We're here for the long run and want to keep building surrounded by a strong and active community. We're working hard for it and will keep doing so to become one of the main meme of the scene. In memes we trust !

IN MEMES WE TRUST ($TRUST) משאב

האתר הרשמי

IN MEMES WE TRUSTתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה IN MEMES WE TRUST ($TRUST) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות IN MEMES WE TRUST ($TRUST) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור IN MEMES WE TRUST.

בדוק את IN MEMES WE TRUST תחזית המחיר עכשיו‏!

$TRUST למטבעות מקומיים

IN MEMES WE TRUST ($TRUST) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של IN MEMES WE TRUST ($TRUST) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על $TRUST הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על IN MEMES WE TRUST ($TRUST)

כמה שווה IN MEMES WE TRUST ($TRUST) היום?
החי $TRUSTהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי $TRUST ל USD?
המחיר הנוכחי של $TRUST ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של IN MEMES WE TRUST?
שווי השוק של $TRUST הוא $ 16.31K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של $TRUST?
ההיצע במחזור של $TRUST הוא 870.03M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של $TRUST?
‏‏$TRUST השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00100456 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של $TRUST?
$TRUST ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של $TRUST?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור $TRUST הוא -- USD.
האם $TRUST יעלה השנה?
$TRUST ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את $TRUST תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:35:16 (UTC+8)

