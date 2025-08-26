Imperium Empires (IME) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.065415$ 0.065415 $ 0.065415 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +10.90% שינוי מחיר (7D) +10.90%

Imperium Empires (IME) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, IME נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IMEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.065415, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IME השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Imperium Empires (IME) מידע שוק

שווי שוק $ 1.66K$ 1.66K $ 1.66K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.59K$ 12.59K $ 12.59K אספקת מחזור 1.32B 1.32B 1.32B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Imperium Empires הוא $ 1.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IME הוא 1.32B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.59K.