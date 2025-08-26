Imperium Empires מחיר (IME)
Imperium Empires (IME) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, IME נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IMEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.065415, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, IME השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Imperium Empires הוא $ 1.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IME הוא 1.32B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.59K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Imperium Empiresל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלImperium Empires ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלImperium Empires ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Imperium Empiresל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|--
|30 ימים
|$ 0
|+6.94%
|60 ימים
|$ 0
|+34.11%
|90 ימים
|$ 0
|--
Imperium Empires is an AAA-quality space metaverse built on Avalanche that has the following unique features, through a range of PvE and PvP gameplay: 1. AAA-quality graphics and gameplay built by an experienced team of game developers, game designers, 2D & 3D artists and blockchain developers; 2. a NFT burn mechanism where NFTs (e.g. spaceships) can be damaged or destroyed during battles in PvP zones that players voluntarily enter; 3. Gamifying DeFi and seamlessly connecting 3 billion gamers worldwide to DeFi through integrating top DeFi protocols on the Avalanche ecosystem into the gameplay of the Imperium metaverse; and 4. Pioneering “Team-to-Earn” where players join and compete in guilds — guilds can also easily find, manage and train their guild members or scholars through Imperium Empires' official guild and scholars management system designed for guilds.
