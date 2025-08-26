iloveyousomatcha (ILYSM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.65% שינוי מחיר (1D) -24.23% שינוי מחיר (7D) -21.78% שינוי מחיר (7D) -21.78%

iloveyousomatcha (ILYSM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ILYSM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ILYSMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ILYSM השתנה ב +0.65% במהלך השעה האחרונה, -24.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

iloveyousomatcha (ILYSM) מידע שוק

שווי שוק $ 29.46K$ 29.46K $ 29.46K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.46K$ 29.46K $ 29.46K אספקת מחזור 999.87M 999.87M 999.87M אספקה כוללת 999,870,484.82 999,870,484.82 999,870,484.82

שווי השוק הנוכחי של iloveyousomatcha הוא $ 29.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ILYSM הוא 999.87M, עם היצע כולל של 999870484.82. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.46K.