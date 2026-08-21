Illusion of Life מחיר היום

מחיר Illusion of Life (SPARK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.88% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SPARK ל USD הוא $ 0 לכל SPARK.

Illusion of Life כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 125,912, עם היצע במחזור של 999.57M SPARK. ב‑24 השעות האחרונות, SPARK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.064331, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SPARK נע ב +1.62% בשעה האחרונה ו +0.25% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 32.40K.

Illusion of Life (SPARK) מידע שוק

שווי שוק $ 125.91K$ 125.91K $ 125.91K נפח (24 שעות) $ 32.40K$ 32.40K $ 32.40K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 125.91K$ 125.91K $ 125.91K אספקת מחזור 999.57M 999.57M 999.57M אספקה כוללת 999,572,400.656687 999,572,400.656687 999,572,400.656687

שווי השוק הנוכחי של Illusion of Life הוא $ 125.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 32.40K. ההיצע במחזור של SPARK הוא 999.57M, עם היצע כולל של 999572400.656687. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 125.91K.