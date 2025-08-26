Ikigai (IKIGAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00411775$ 0.00411775 $ 0.00411775 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +3.57% שינוי מחיר (1D) -3.30% שינוי מחיר (7D) +0.09% שינוי מחיר (7D) +0.09%

Ikigai (IKIGAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, IKIGAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IKIGAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00411775, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IKIGAI השתנה ב +3.57% במהלך השעה האחרונה, -3.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ikigai (IKIGAI) מידע שוק

שווי שוק $ 12.16K$ 12.16K $ 12.16K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.16K$ 12.16K $ 12.16K אספקת מחזור 821.44M 821.44M 821.44M אספקה כוללת 821,435,044.9438117 821,435,044.9438117 821,435,044.9438117

שווי השוק הנוכחי של Ikigai הוא $ 12.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IKIGAI הוא 821.44M, עם היצע כולל של 821435044.9438117. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.16K.