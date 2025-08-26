iiii lovvvv youuuu (ILY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.01425823 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.69% שינוי מחיר (1D) -11.87% שינוי מחיר (7D) -7.48%

iiii lovvvv youuuu (ILY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ILY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ILYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01425823, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ILY השתנה ב -0.69% במהלך השעה האחרונה, -11.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

iiii lovvvv youuuu (ILY) מידע שוק

שווי שוק $ 304.93K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 304.93K אספקת מחזור 965.26M אספקה כוללת 965,260,470.0882

שווי השוק הנוכחי של iiii lovvvv youuuu הוא $ 304.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ILY הוא 965.26M, עם היצע כולל של 965260470.0882. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 304.93K.