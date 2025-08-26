IguVerse IGU (IGU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00131997 גבוה 24 שעות $ 0.00157912 שיא כל הזמנים $ 0.287446 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.00% שינוי מחיר (1D) -13.23% שינוי מחיר (7D) -20.56%

IguVerse IGU (IGU) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00136313. במהלך 24 השעות האחרונות, IGU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00131997 לבין שיא של $ 0.00157912, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IGUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.287446, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IGU השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, -13.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-20.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

IguVerse IGU (IGU) מידע שוק

שווי שוק $ 397.36K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 545.23K אספקת מחזור 291.52M אספקה כוללת 400,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של IguVerse IGU הוא $ 397.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IGU הוא 291.52M, עם היצע כולל של 400000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 545.23K.