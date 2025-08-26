IguVerse IGU מחיר (IGU)
IguVerse IGU (IGU) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00136313. במהלך 24 השעות האחרונות, IGU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00131997 לבין שיא של $ 0.00157912, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IGUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.287446, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, IGU השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, -13.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-20.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של IguVerse IGU הוא $ 397.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IGU הוא 291.52M, עם היצע כולל של 400000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 545.23K.
במהלך היום, השינוי במחיר של IguVerse IGUל USDהיה $ -0.000207971513382561.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלIguVerse IGU ל USDהיה . $ -0.0004586147.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלIguVerse IGU ל USDהיה $ +0.0008377859.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של IguVerse IGUל USDהיה $ -0.0000541339391733886.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000207971513382561
|-13.23%
|30 ימים
|$ -0.0004586147
|-33.64%
|60 ימים
|$ +0.0008377859
|+61.46%
|90 ימים
|$ -0.0000541339391733886
|-3.81%
IguVerse is a Web3 application that connects the worlds of crypto and social media to let pet owners and pet lovers from all over the world earn rewards with their social media activities. IguVerse connects real social media users and advertisers to create native & reliable advertising made possible with a decentralized ad platform being built on the basis of our gamified app. In the past, pet lovers had no ability to monetise their social media without having a big following while their data has been being sold and bought with little oversight from them. Our app challenges this standard — now everyone can earn by doing simple tasks they love doing anyway! It’s a SocialFi solution that is using the power of AI to the fullest extent. We’re the first among blockchain projects who managed to utilize the power of state-of-the-art AI models. The models used in the IguVerse app are able to create high-quality art that rivals that of traditional artists. IguVererse redefines the whole concept of NFT using AI / ML technologies. Unique user-generated NFTs will become the new standard NFT 2.0, dethroning faceless collections.
