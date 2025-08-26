עוד על 4TOKEN

Ignore Fud סֵמֶל

Ignore Fud מחיר (4TOKEN)

לא רשום

1 4TOKEN ל USDמחיר חי:

--
----
-10.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Ignore Fud (4TOKEN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:35:08 (UTC+8)

Ignore Fud (4TOKEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-10.55%

-10.92%

+6.05%

+6.05%

Ignore Fud (4TOKEN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, 4TOKEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. 4TOKENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, 4TOKEN השתנה ב -10.55% במהלך השעה האחרונה, -10.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ignore Fud (4TOKEN) מידע שוק

$ 12.68K
$ 12.68K$ 12.68K

--
----

$ 22.57K
$ 22.57K$ 22.57K

22.48B
22.48B 22.48B

40,000,000,000.0
40,000,000,000.0 40,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ignore Fud הוא $ 12.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 4TOKEN הוא 22.48B, עם היצע כולל של 40000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.57K.

Ignore Fud (4TOKEN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Ignore Fudל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלIgnore Fud ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלIgnore Fud ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Ignore Fudל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-10.92%
30 ימים$ 0-1.57%
60 ימים$ 0-4.96%
90 ימים$ 0--

מה זהIgnore Fud (4TOKEN)

What is the project about? 4TOKEN A new kind of meme token that supports DeFi and Blockchain innovations. What makes your project unique? 4TOKEN is a hold-to-earn token, where we can earn USDT just by holding it. You need to hold at least 400k 4TOKENs to be eligible. The USDT reflections and rewards earned by holders come from the taxes generated from sold 4TOKENs. 2nd, 4TOKEN has an 8% sales tax. This is to encourage the people to hold on to their 4TOKEN with us for long term while we fulfill the use cases that will benefit the whole community Nevertheless, if they decide to sell, it will still help the community through the sell tax and beneficial to the whole ecosystem. You know why? Because of the 8% sell tax, wherein: 3% goes to reflections or rewards for holders. 2% will be added to 4TOKEN/CORE liquidity. This is an auto-LP mechanism to ensure that we have enough liquidity in the long run. 2% will be burned to help reduce the supply of 4TOKEN. Note that this is an auto-burn mechanism. 1% will be converted to CORE for operational expenses and the growth fund to build utilities. History of your project. The Ignore Fud Project was created to help Coredao, Binance, and the cryptocurrency industry as a whole get more people to use and adopt cryptocurrencies. We provide a community-centric meme ecosystem, a unique hold to earn with exposure to a large and strong community of users What’s next for your project? A meme token at first. But in the future, we will create the following use cases to support DeFi and Blockchain innovations We will build or make a Blockchain Validator/Staking Node like CORE Staking Node, ADA Staking Node, BNB Staking Node, Cosmos Staking Node, New Blockchains with Staking Node, and even other potential Tokens that earn staking rewards. What can your token be used for? Hold To Earn

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Ignore Fud (4TOKEN) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Ignore Fudתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ignore Fud (4TOKEN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ignore Fud (4TOKEN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ignore Fud.

בדוק את Ignore Fud תחזית המחיר עכשיו‏!

4TOKEN למטבעות מקומיים

Ignore Fud (4TOKEN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ignore Fud (4TOKEN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על 4TOKEN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Ignore Fud (4TOKEN)

כמה שווה Ignore Fud (4TOKEN) היום?
החי 4TOKENהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי 4TOKEN ל USD?
המחיר הנוכחי של 4TOKEN ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ignore Fud?
שווי השוק של 4TOKEN הוא $ 12.68K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של 4TOKEN?
ההיצע במחזור של 4TOKEN הוא 22.48B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של 4TOKEN?
‏‏4TOKEN השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של 4TOKEN?
4TOKEN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של 4TOKEN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור 4TOKEN הוא -- USD.
האם 4TOKEN יעלה השנה?
4TOKEN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את 4TOKEN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:35:08 (UTC+8)

Ignore Fud (4TOKEN) עדכונים חשובים מהתעשייה

