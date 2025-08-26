Ignore Fud (4TOKEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) -10.55%
שינוי מחיר (1D) -10.92%
שינוי מחיר (7D) +6.05%

Ignore Fud (4TOKEN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, 4TOKEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. 4TOKENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, 4TOKEN השתנה ב -10.55% במהלך השעה האחרונה, -10.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ignore Fud (4TOKEN) מידע שוק

שווי שוק $ 12.68K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 22.57K
אספקת מחזור 22.48B
אספקה כוללת 40,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ignore Fud הוא $ 12.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 4TOKEN הוא 22.48B, עם היצע כולל של 40000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.57K.