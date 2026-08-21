Ignition Staked FOGO מחיר היום

מחיר Ignition Staked FOGO (IFOGO) בזמן אמת היום הוא $ 0.01070277, עם שינוי של 11.78% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ IFOGO ל USD הוא $ 0.01070277 לכל IFOGO.

Ignition Staked FOGO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,352,100, עם היצע במחזור של 126.23M IFOGO. ב‑24 השעות האחרונות, IFOGO סחר בין $ 0.00954454 (נמוך) ל $ 0.01081531 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02720128, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00867413.

ביצועים לטווח קצר, IFOGO נע ב +2.17% בשעה האחרונה ו +12.59% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 239.41.

Ignition Staked FOGO (IFOGO) מידע שוק

שווי שוק $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M נפח (24 שעות) $ 239.41$ 239.41 $ 239.41 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M אספקת מחזור 126.23M 126.23M 126.23M אספקה כוללת 126,226,744.9161743 126,226,744.9161743 126,226,744.9161743

שווי השוק הנוכחי של Ignition Staked FOGO הוא $ 1.35M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 239.41. ההיצע במחזור של IFOGO הוא 126.23M, עם היצע כולל של 126226744.9161743. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.35M.