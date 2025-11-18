Iggy The Iguana מחיר היום

מחיר Iggy The Iguana (IGGY) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 4.88% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ IGGY ל USD הוא -- לכל IGGY.

Iggy The Iguana כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 25,658, עם היצע במחזור של 1.00B IGGY. ב‑24 השעות האחרונות, IGGY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00110577, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, IGGY נע ב +1.06% בשעה האחרונה ו -76.55% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Iggy The Iguana (IGGY) מידע שוק

שווי שוק $ 25.66K$ 25.66K $ 25.66K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 25.66K$ 25.66K $ 25.66K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

