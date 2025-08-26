Idle Finance (IDLE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00735114 $ 0.00735114 $ 0.00735114 24 שעות נמוך $ 0.00763621 $ 0.00763621 $ 0.00763621 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00735114$ 0.00735114 $ 0.00735114 גבוה 24 שעות $ 0.00763621$ 0.00763621 $ 0.00763621 שיא כל הזמנים $ 30.65$ 30.65 $ 30.65 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00258854$ 0.00258854 $ 0.00258854 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.62% שינוי מחיר (7D) -5.81% שינוי מחיר (7D) -5.81%

Idle Finance (IDLE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00751782. במהלך 24 השעות האחרונות, IDLE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00735114 לבין שיא של $ 0.00763621, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IDLEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 30.65, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00258854.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IDLE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Idle Finance (IDLE) מידע שוק

שווי שוק $ 64.73K$ 64.73K $ 64.73K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 97.73K$ 97.73K $ 97.73K אספקת מחזור 8.61M 8.61M 8.61M אספקה כוללת 13,000,000.0 13,000,000.0 13,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Idle Finance הוא $ 64.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IDLE הוא 8.61M, עם היצע כולל של 13000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 97.73K.