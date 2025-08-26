עוד על IDLE

Idle Finance סֵמֶל

Idle Finance מחיר (IDLE)

1 IDLE ל USDמחיר חי:

$0.00751782
+0.60%1D
Idle Finance (IDLE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:53:39 (UTC+8)

Idle Finance (IDLE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00735114
24 שעות נמוך
$ 0.00763621
גבוה 24 שעות

$ 0.00735114
$ 0.00763621
$ 30.65
$ 0.00258854
+0.62%

-5.81%

-5.81%

Idle Finance (IDLE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00751782. במהלך 24 השעות האחרונות, IDLE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00735114 לבין שיא של $ 0.00763621, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IDLEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 30.65, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00258854.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IDLE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Idle Finance (IDLE) מידע שוק

$ 64.73K
--
$ 97.73K
8.61M
13,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של Idle Finance הוא $ 64.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IDLE הוא 8.61M, עם היצע כולל של 13000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 97.73K.

Idle Finance (IDLE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Idle Financeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלIdle Finance ל USDהיה . $ +0.0008073717.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלIdle Finance ל USDהיה $ +0.0030109177.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Idle Financeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.62%
30 ימים$ +0.0008073717+10.74%
60 ימים$ +0.0030109177+40.05%
90 ימים$ 0--

מה זהIdle Finance (IDLE)

IDLE is the Governance Token of Idle Protocol. It allows community participants to vote on-chain proposals and drive the protocol’s future developments.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Idle Finance (IDLE) משאב

האתר הרשמי

Idle Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Idle Finance (IDLE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Idle Finance (IDLE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Idle Finance.

בדוק את Idle Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

IDLE למטבעות מקומיים

Idle Finance (IDLE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Idle Finance (IDLE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על IDLE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Idle Finance (IDLE)

כמה שווה Idle Finance (IDLE) היום?
החי IDLEהמחיר ב USD הוא 0.00751782 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי IDLE ל USD?
המחיר הנוכחי של IDLE ל USD הוא $ 0.00751782. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Idle Finance?
שווי השוק של IDLE הוא $ 64.73K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של IDLE?
ההיצע במחזור של IDLE הוא 8.61M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של IDLE?
‏‏IDLE השיג מחיר שיא (ATH) של 30.65 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של IDLE?
IDLE ‏‏רשם מחירATL של 0.00258854 USD.
מהו נפח המסחר של IDLE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור IDLE הוא -- USD.
האם IDLE יעלה השנה?
IDLE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את IDLE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.