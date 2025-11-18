IdeaFoundry Subsidies Agent מחיר היום

מחיר IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001115, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SUBS ל USD הוא $ 0.00001115 לכל SUBS.

IdeaFoundry Subsidies Agent כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,154.96, עם היצע במחזור של 1.00B SUBS. ב‑24 השעות האחרונות, SUBS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00011115, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000848.

ביצועים לטווח קצר, SUBS נע ב -- בשעה האחרונה ו -6.37% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) מידע שוק

שווי שוק $ 11.15K$ 11.15K $ 11.15K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.15K$ 11.15K $ 11.15K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

