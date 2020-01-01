Idavoll DAO (IDV) טוקנומיקה

Idavoll DAO (IDV) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Idavoll DAO (IDV), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
Idavoll DAO (IDV) מידע

Idavoll Network is a decentralized organization platform that provides infrastructure and services to users of the Idavoll Network and Polkadot ParaChains. Each Idavoll Network’s individual organization exists as a set of modules that define the organization’s stakeholders and their associated rights and privileges. Idavoll Network will implement Idavoll Court in the future, developed and maintained by Idavoll Network token holders. The Idavoll Court can be used by organizations to resolve subjective disputes with binary outcomes utilizing Idavoll’s unique on-chain solutions.

אתר רשמי:
https://idavoll.network/

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Idavoll DAO (IDV), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 77.56K
ההיצע הכולל:
$ 2.00B
אספקה במחזור:
$ 789.04M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 196.60K
שיא כל הזמנים:
$ 0.382351
שפל כל הזמנים:
$ 0
מחיר נוכחי:
$ 0
Idavoll DAO (IDV) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Idavoll DAO (IDV) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של IDV אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות IDVהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את IDVטוקניומיקה, חקרו אתIDVהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

IDV חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן IDV עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו IDV משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

