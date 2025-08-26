Idavoll DAO (IDV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.382351 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.01% שינוי מחיר (1D) +2.91% שינוי מחיר (7D) +0.46%

Idavoll DAO (IDV) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, IDV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IDVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.382351, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IDV השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, +2.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Idavoll DAO (IDV) מידע שוק

שווי שוק $ 76.77K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 194.60K אספקת מחזור 789.04M אספקה כוללת 2,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Idavoll DAO הוא $ 76.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IDV הוא 789.04M, עם היצע כולל של 2000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 194.60K.