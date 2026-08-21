IceCream AI מחיר היום

מחיר IceCream AI (ICECREAM) בזמן אמת היום הוא $ 0.0019509, עם שינוי של 0.54% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ICECREAM ל USD הוא $ 0.0019509 לכל ICECREAM.

IceCream AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,950,897, עם היצע במחזור של 1.00B ICECREAM. ב‑24 השעות האחרונות, ICECREAM סחר בין $ 0.00192019 (נמוך) ל $ 0.00195227 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02398919, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ICECREAM נע ב -- בשעה האחרונה ו +5.23% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.43.

IceCream AI (ICECREAM) מידע שוק

שווי שוק $ 1.95M$ 1.95M $ 1.95M נפח (24 שעות) $ 1.43$ 1.43 $ 1.43 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.95M$ 1.95M $ 1.95M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של IceCream AI הוא $ 1.95M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.43. ההיצע במחזור של ICECREAM הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.95M.