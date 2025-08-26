ice bucket challenge (ICE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00299862 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -3.28% שינוי מחיר (7D) +3.28%

ice bucket challenge (ICE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ICE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ICEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00299862, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ICE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ice bucket challenge (ICE) מידע שוק

שווי שוק $ 13.48K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.48K אספקת מחזור 999.84M אספקה כוללת 999,844,588.103641

שווי השוק הנוכחי של ice bucket challenge הוא $ 13.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ICE הוא 999.84M, עם היצע כולל של 999844588.103641. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.48K.