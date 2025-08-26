עוד על ICE

ice bucket challenge סֵמֶל

ice bucket challenge מחיר (ICE)

לא רשום

1 ICE ל USDמחיר חי:

--
----
-3.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
ice bucket challenge (ICE) טבלת מחירים חיה
ice bucket challenge (ICE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00299862
$ 0.00299862$ 0.00299862

$ 0
$ 0$ 0

--

-3.28%

+3.28%

+3.28%

ice bucket challenge (ICE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ICE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ICEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00299862, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ICE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ice bucket challenge (ICE) מידע שוק

$ 13.48K
$ 13.48K$ 13.48K

--
----

$ 13.48K
$ 13.48K$ 13.48K

999.84M
999.84M 999.84M

999,844,588.103641
999,844,588.103641 999,844,588.103641

שווי השוק הנוכחי של ice bucket challenge הוא $ 13.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ICE הוא 999.84M, עם היצע כולל של 999844588.103641. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.48K.

ice bucket challenge (ICE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של ice bucket challengeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלice bucket challenge ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלice bucket challenge ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ice bucket challengeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.28%
30 ימים$ 0-0.11%
60 ימים$ 0-27.46%
90 ימים$ 0--

מה זהice bucket challenge (ICE)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

ice bucket challenge (ICE) משאב

האתר הרשמי

ice bucket challengeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ice bucket challenge (ICE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ice bucket challenge (ICE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ice bucket challenge.

בדוק את ice bucket challenge תחזית המחיר עכשיו‏!

ICE למטבעות מקומיים

ice bucket challenge (ICE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ice bucket challenge (ICE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ICE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על ice bucket challenge (ICE)

כמה שווה ice bucket challenge (ICE) היום?
החי ICEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ICE ל USD?
המחיר הנוכחי של ICE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ice bucket challenge?
שווי השוק של ICE הוא $ 13.48K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ICE?
ההיצע במחזור של ICE הוא 999.84M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ICE?
‏‏ICE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00299862 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ICE?
ICE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ICE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ICE הוא -- USD.
האם ICE יעלה השנה?
ICE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ICE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
