Ibiza Final Boss מחיר היום

מחיר Ibiza Final Boss (BOSS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.56% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BOSS ל USD הוא $ 0 לכל BOSS.

Ibiza Final Boss כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 99,911, עם היצע במחזור של 930.26M BOSS. ב‑24 השעות האחרונות, BOSS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.217811, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BOSS נע ב -4.85% בשעה האחרונה ו +3.52% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.16K.

Ibiza Final Boss (BOSS) מידע שוק

שווי שוק $ 99.91K$ 99.91K $ 99.91K נפח (24 שעות) $ 1.16K$ 1.16K $ 1.16K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 99.91K$ 99.91K $ 99.91K אספקת מחזור 930.26M 930.26M 930.26M אספקה כוללת 930,264,995.401097 930,264,995.401097 930,264,995.401097

שווי השוק הנוכחי של Ibiza Final Boss הוא $ 99.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.16K. ההיצע במחזור של BOSS הוא 930.26M, עם היצע כולל של 930264995.401097. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 99.91K.