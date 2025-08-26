IBC Bridged USDT (USDT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.991478 $ 0.991478 $ 0.991478 24 שעות נמוך $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.991478$ 0.991478 $ 0.991478 גבוה 24 שעות $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 שיא כל הזמנים $ 1.088$ 1.088 $ 1.088 המחיר הנמוך ביותר $ 0.844675$ 0.844675 $ 0.844675 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.06% שינוי מחיר (1D) +0.34% שינוי מחיר (7D) -0.08% שינוי מחיר (7D) -0.08%

IBC Bridged USDT (USDT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.998506. במהלך 24 השעות האחרונות, USDT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.991478 לבין שיא של $ 1.005, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.088, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.844675.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDT השתנה ב -0.06% במהלך השעה האחרונה, +0.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

IBC Bridged USDT (USDT) מידע שוק

שווי שוק $ 3.06M$ 3.06M $ 3.06M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.06M$ 3.06M $ 3.06M אספקת מחזור 3.06M 3.06M 3.06M אספקה כוללת 3,062,885.031647 3,062,885.031647 3,062,885.031647

שווי השוק הנוכחי של IBC Bridged USDT הוא $ 3.06M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDT הוא 3.06M, עם היצע כולל של 3062885.031647. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.06M.