IBC Bridged USDT סֵמֶל

IBC Bridged USDT מחיר (USDT)

לא רשום

1 USDT ל USDמחיר חי:

$0.998061
+0.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
IBC Bridged USDT (USDT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:31:42 (UTC+8)

IBC Bridged USDT (USDT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.991478
24 שעות נמוך
$ 1.005
גבוה 24 שעות

$ 0.991478
$ 1.005
$ 1.088
$ 0.844675
-0.06%

+0.34%

-0.08%

-0.08%

IBC Bridged USDT (USDT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.998506. במהלך 24 השעות האחרונות, USDT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.991478 לבין שיא של $ 1.005, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.088, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.844675.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDT השתנה ב -0.06% במהלך השעה האחרונה, +0.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

IBC Bridged USDT (USDT) מידע שוק

$ 3.06M
--
----

$ 3.06M
3.06M
3,062,885.031647
שווי השוק הנוכחי של IBC Bridged USDT הוא $ 3.06M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDT הוא 3.06M, עם היצע כולל של 3062885.031647. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.06M.

IBC Bridged USDT (USDT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של IBC Bridged USDTל USDהיה $ +0.00340057.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלIBC Bridged USDT ל USDהיה . $ -0.0022068979.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלIBC Bridged USDT ל USDהיה $ -0.0054278786.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של IBC Bridged USDTל USDהיה $ -0.007153825154918.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00340057+0.34%
30 ימים$ -0.0022068979-0.22%
60 ימים$ -0.0054278786-0.54%
90 ימים$ -0.007153825154918-0.71%

מה זהIBC Bridged USDT (USDT)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

IBC Bridged USDT (USDT) משאב

האתר הרשמי

IBC Bridged USDTתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה IBC Bridged USDT (USDT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות IBC Bridged USDT (USDT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור IBC Bridged USDT.

בדוק את IBC Bridged USDT תחזית המחיר עכשיו‏!

USDT למטבעות מקומיים

IBC Bridged USDT (USDT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של IBC Bridged USDT (USDT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על USDT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על IBC Bridged USDT (USDT)

כמה שווה IBC Bridged USDT (USDT) היום?
החי USDTהמחיר ב USD הוא 0.998506 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי USDT ל USD?
המחיר הנוכחי של USDT ל USD הוא $ 0.998506. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של IBC Bridged USDT?
שווי השוק של USDT הוא $ 3.06M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של USDT?
ההיצע במחזור של USDT הוא 3.06M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של USDT?
‏‏USDT השיג מחיר שיא (ATH) של 1.088 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של USDT?
USDT ‏‏רשם מחירATL של 0.844675 USD.
מהו נפח המסחר של USDT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור USDT הוא -- USD.
האם USDT יעלה השנה?
USDT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את USDT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.