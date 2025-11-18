iAero Protocol LIQ מחיר היום

מחיר iAero Protocol LIQ (LIQ) בזמן אמת היום הוא $ 0.098428, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LIQ ל USD הוא $ 0.098428 לכל LIQ.

iAero Protocol LIQ כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,315,070, עם היצע במחזור של 13.36M LIQ. ב‑24 השעות האחרונות, LIQ סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.122092, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.075217.

ביצועים לטווח קצר, LIQ נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

iAero Protocol LIQ (LIQ) מידע שוק

שווי שוק $ 1.32M
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.17M
אספקת מחזור 13.36M
אספקה כוללת 32,215,956.27944442

