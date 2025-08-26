עוד על REGRET

I wish I held סֵמֶל

I wish I held מחיר (REGRET)

לא רשום

1 REGRET ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
I wish I held (REGRET) טבלת מחירים חיה
I wish I held (REGRET) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

I wish I held (REGRET) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, REGRET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. REGRETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, REGRET השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

I wish I held (REGRET) מידע שוק

$ 5.87K
$ 5.87K$ 5.87K

--
----

$ 5.87K
$ 5.87K$ 5.87K

998.45M
998.45M 998.45M

998,445,582.432319
998,445,582.432319 998,445,582.432319

שווי השוק הנוכחי של I wish I held הוא $ 5.87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REGRET הוא 998.45M, עם היצע כולל של 998445582.432319. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.87K.

I wish I held (REGRET) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של I wish I heldל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלI wish I held ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלI wish I held ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של I wish I heldל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+1.34%
60 ימים$ 0+19.64%
90 ימים$ 0--

מה זהI wish I held (REGRET)

I Wish I Held ($REGRET) $REGRET is the ultimate token of reflection and resilience, born from the lessons of missed opportunities and fleeting moments in crypto. It serves as a reminder that persistence, patience, and belief in the journey are the keys to avoiding the pangs of regret. The Vision $REGRET isn’t just a token; it’s a movement. It embodies the powerful realization that true success comes not from chasing every trend but from committing to a strategy and holding firm when doubt clouds judgment. It speaks to every trader, investor, and dreamer who has ever whispered, "I wish I held." The Mission The $REGRET token aims to inspire the crypto community to embrace discipline, endure market turbulence, and trust in the long-term potential of their investments. By holding $REGRET, you're holding more than a token; you're holding a commitment to growth, learning, and seizing future opportunities. Key Principles: Persistence Pays: Highlighting the importance of consistency and a long-term mindset. No More "What Ifs": Empowering the community to act with conviction and avoid the pain of looking back with regret. Learning Through Reflection: Turning past mistakes into fuel for a more confident and determined future. The $REGRET Narrative Crypto is full of "what ifs." $REGRET flips the script, offering a token that isn’t about missed chances but about owning your choices and making them count. Whether you’re here to HODL, learn, or inspire, $REGRET reminds us that the biggest regret isn’t what you did—it’s what you didn’t do. Join the $REGRET movement and ensure your future self thanks you for the choices you make today. Persistence is key. Don’t just wish you held. Hold.

I wish I held (REGRET) משאב

האתר הרשמי

I wish I heldתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה I wish I held (REGRET) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות I wish I held (REGRET) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור I wish I held.

בדוק את I wish I held תחזית המחיר עכשיו‏!

REGRET למטבעות מקומיים

I wish I held (REGRET) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של I wish I held (REGRET) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על REGRET הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על I wish I held (REGRET)

כמה שווה I wish I held (REGRET) היום?
החי REGRETהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי REGRET ל USD?
המחיר הנוכחי של REGRET ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של I wish I held?
שווי השוק של REGRET הוא $ 5.87K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של REGRET?
ההיצע במחזור של REGRET הוא 998.45M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של REGRET?
‏‏REGRET השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של REGRET?
REGRET ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של REGRET?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור REGRET הוא -- USD.
האם REGRET יעלה השנה?
REGRET ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את REGRET תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.