I wish I held (REGRET) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

I wish I held (REGRET) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, REGRET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. REGRETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, REGRET השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

I wish I held (REGRET) מידע שוק

שווי שוק $ 5.87K$ 5.87K $ 5.87K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.87K$ 5.87K $ 5.87K אספקת מחזור 998.45M 998.45M 998.45M אספקה כוללת 998,445,582.432319 998,445,582.432319 998,445,582.432319

שווי השוק הנוכחי של I wish I held הוא $ 5.87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REGRET הוא 998.45M, עם היצע כולל של 998445582.432319. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.87K.