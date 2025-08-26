עוד על SOOTCASE

I like my sootcase סֵמֶל

I like my sootcase מחיר (SOOTCASE)

לא רשום

1 SOOTCASE ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
I like my sootcase (SOOTCASE) טבלת מחירים חיה
I like my sootcase (SOOTCASE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00289964
$ 0.00289964$ 0.00289964

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+3.23%

+3.23%

I like my sootcase (SOOTCASE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SOOTCASE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOOTCASEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00289964, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOOTCASE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

I like my sootcase (SOOTCASE) מידע שוק

$ 29.40K
$ 29.40K$ 29.40K

--
----

$ 29.40K
$ 29.40K$ 29.40K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של I like my sootcase הוא $ 29.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOOTCASE הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.40K.

I like my sootcase (SOOTCASE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של I like my sootcaseל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלI like my sootcase ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלI like my sootcase ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של I like my sootcaseל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-9.33%
60 ימים$ 0+14.92%
90 ימים$ 0--

מה זהI like my sootcase (SOOTCASE)

A video of four year old Barron Trump has begun surfacing across the internet two weeks ago. In that video, Melania and Donald Trump are seen speaking with their son, Barron. At that age, Barron inherited a very cute Slavik accent thanks to his mother, and a snippet of the clip is going viral on social media of Barron saying "I like my sootcase". From everyday individuals, to celebrities, to corporations, everyone is recreating this viral video.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

I like my sootcase (SOOTCASE) משאב

האתר הרשמי

I like my sootcaseתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה I like my sootcase (SOOTCASE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות I like my sootcase (SOOTCASE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור I like my sootcase.

בדוק את I like my sootcase תחזית המחיר עכשיו‏!

SOOTCASE למטבעות מקומיים

I like my sootcase (SOOTCASE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של I like my sootcase (SOOTCASE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SOOTCASE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על I like my sootcase (SOOTCASE)

כמה שווה I like my sootcase (SOOTCASE) היום?
החי SOOTCASEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SOOTCASE ל USD?
המחיר הנוכחי של SOOTCASE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של I like my sootcase?
שווי השוק של SOOTCASE הוא $ 29.40K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SOOTCASE?
ההיצע במחזור של SOOTCASE הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SOOTCASE?
‏‏SOOTCASE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00289964 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SOOTCASE?
SOOTCASE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SOOTCASE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SOOTCASE הוא -- USD.
האם SOOTCASE יעלה השנה?
SOOTCASE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SOOTCASE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.