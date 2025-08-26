I Like It Stable DAO (ILIS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00447751 גבוה 24 שעות $ 0.00475328 שיא כל הזמנים $ 0.02272961 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00218334 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) -2.86% שינוי מחיר (7D) -3.00%

I Like It Stable DAO (ILIS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00451828. במהלך 24 השעות האחרונות, ILIS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00447751 לבין שיא של $ 0.00475328, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ILISהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02272961, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00218334.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ILIS השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -2.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

I Like It Stable DAO (ILIS) מידע שוק

שווי שוק $ 85.63K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 451.87K אספקת מחזור 18.95M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של I Like It Stable DAO הוא $ 85.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ILIS הוא 18.95M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 451.87K.