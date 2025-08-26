עוד על ILIS

I Like It Stable DAO סֵמֶל

I Like It Stable DAO מחיר (ILIS)

לא רשום

1 ILIS ל USDמחיר חי:

$0.00451828
$0.00451828$0.00451828
-2.80%1D
mexc
USD
I Like It Stable DAO (ILIS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:32:15 (UTC+8)

I Like It Stable DAO (ILIS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00447751
$ 0.00447751$ 0.00447751
24 שעות נמוך
$ 0.00475328
$ 0.00475328$ 0.00475328
גבוה 24 שעות

$ 0.00447751
$ 0.00447751$ 0.00447751

$ 0.00475328
$ 0.00475328$ 0.00475328

$ 0.02272961
$ 0.02272961$ 0.02272961

$ 0.00218334
$ 0.00218334$ 0.00218334

-0.00%

-2.86%

-3.00%

-3.00%

I Like It Stable DAO (ILIS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00451828. במהלך 24 השעות האחרונות, ILIS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00447751 לבין שיא של $ 0.00475328, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ILISהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02272961, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00218334.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ILIS השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -2.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

I Like It Stable DAO (ILIS) מידע שוק

$ 85.63K
$ 85.63K$ 85.63K

--
----

$ 451.87K
$ 451.87K$ 451.87K

18.95M
18.95M 18.95M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של I Like It Stable DAO הוא $ 85.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ILIS הוא 18.95M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 451.87K.

I Like It Stable DAO (ILIS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של I Like It Stable DAOל USDהיה $ -0.000133410965744412.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלI Like It Stable DAO ל USDהיה . $ -0.0014055713.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלI Like It Stable DAO ל USDהיה $ -0.0010559983.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של I Like It Stable DAOל USDהיה $ -0.000614858659098036.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000133410965744412-2.86%
30 ימים$ -0.0014055713-31.10%
60 ימים$ -0.0010559983-23.37%
90 ימים$ -0.000614858659098036-11.97%

מה זהI Like It Stable DAO (ILIS)

The ILIS DAO is a decentralized organization that tries to support (and if necessary, govern) anything related to stable assets on Radix DLT. Currently, the ILIS DAO only governs the STAB Protocol, a stable asset protocol running on Radix DLT that functions in a completely decentralized manner. (Note: another submission will be made to list the stablecoin born from this protocol: STAB. Including a short description of the STAB Protocol)

I Like It Stable DAO (ILIS) משאב

האתר הרשמי

I Like It Stable DAOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה I Like It Stable DAO (ILIS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות I Like It Stable DAO (ILIS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור I Like It Stable DAO.

בדוק את I Like It Stable DAO תחזית המחיר עכשיו‏!

ILIS למטבעות מקומיים

I Like It Stable DAO (ILIS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של I Like It Stable DAO (ILIS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ILIS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על I Like It Stable DAO (ILIS)

כמה שווה I Like It Stable DAO (ILIS) היום?
החי ILISהמחיר ב USD הוא 0.00451828 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ILIS ל USD?
המחיר הנוכחי של ILIS ל USD הוא $ 0.00451828. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של I Like It Stable DAO?
שווי השוק של ILIS הוא $ 85.63K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ILIS?
ההיצע במחזור של ILIS הוא 18.95M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ILIS?
‏‏ILIS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02272961 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ILIS?
ILIS ‏‏רשם מחירATL של 0.00218334 USD.
מהו נפח המסחר של ILIS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ILIS הוא -- USD.
האם ILIS יעלה השנה?
ILIS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ILIS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
I Like It Stable DAO (ILIS) עדכונים חשובים מהתעשייה

