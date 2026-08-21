I Choose Rich Everytime מחיר היום

מחיר I Choose Rich Everytime (NICK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.45% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NICK ל USD הוא $ 0 לכל NICK.

I Choose Rich Everytime כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 22,234, עם היצע במחזור של 999.99M NICK. ב‑24 השעות האחרונות, NICK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00215065, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NICK נע ב -0.45% בשעה האחרונה ו +11.13% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

I Choose Rich Everytime (NICK) מידע שוק

שווי שוק $ 22.23K$ 22.23K $ 22.23K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 22.23K$ 22.23K $ 22.23K אספקת מחזור 999.99M 999.99M 999.99M אספקה כוללת 999,989,535.0 999,989,535.0 999,989,535.0

שווי השוק הנוכחי של I Choose Rich Everytime הוא $ 22.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NICK הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999989535.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.23K.