I AM OUT מחיר היום

מחיר I AM OUT (IMOUT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.45% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ IMOUT ל USD הוא $ 0 לכל IMOUT.

I AM OUT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 34,329, עם היצע במחזור של 999.89M IMOUT. ב‑24 השעות האחרונות, IMOUT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0022521, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, IMOUT נע ב -- בשעה האחרונה ו -42.06% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

I AM OUT (IMOUT) מידע שוק

שווי שוק $ 34.33K$ 34.33K $ 34.33K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 34.33K$ 34.33K $ 34.33K אספקת מחזור 999.89M 999.89M 999.89M אספקה כוללת 999,894,639.209652 999,894,639.209652 999,894,639.209652

שווי השוק הנוכחי של I AM OUT הוא $ 34.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IMOUT הוא 999.89M, עם היצע כולל של 999894639.209652. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.33K.