I am Him (HIM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00229219 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.21% שינוי מחיר (1D) -11.85% שינוי מחיר (7D) -27.71%

I am Him (HIM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HIM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HIMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00229219, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HIM השתנה ב +1.21% במהלך השעה האחרונה, -11.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-27.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

I am Him (HIM) מידע שוק

שווי שוק $ 93.99K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 93.99K אספקת מחזור 999.93M אספקה כוללת 999,926,244.27

שווי השוק הנוכחי של I am Him הוא $ 93.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HIM הוא 999.93M, עם היצע כולל של 999926244.27. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 93.99K.