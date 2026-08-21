I am become billionaire מחיר היום

מחיר I am become billionaire (IAM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 118.80% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ IAM ל USD הוא $ 0 לכל IAM.

I am become billionaire כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 25,894, עם היצע במחזור של 999.91M IAM. ב‑24 השעות האחרונות, IAM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, IAM נע ב -1.90% בשעה האחרונה ו +170.02% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

I am become billionaire (IAM) מידע שוק

שווי שוק $ 25.89K$ 25.89K $ 25.89K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 25.89K$ 25.89K $ 25.89K אספקת מחזור 999.91M 999.91M 999.91M אספקה כוללת 999,905,605.595361 999,905,605.595361 999,905,605.595361

שווי השוק הנוכחי של I am become billionaire הוא $ 25.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IAM הוא 999.91M, עם היצע כולל של 999905605.595361. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.89K.