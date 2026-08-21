HypurrClaw מחיר היום

מחיר HypurrClaw (HYPURRCLAW) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.50% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HYPURRCLAW ל USD הוא $ 0 לכל HYPURRCLAW.

HypurrClaw כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,419.18, עם היצע במחזור של 999.94M HYPURRCLAW. ב‑24 השעות האחרונות, HYPURRCLAW סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HYPURRCLAW נע ב -1.27% בשעה האחרונה ו -0.16% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

HypurrClaw (HYPURRCLAW) מידע שוק

שווי שוק $ 11.42K$ 11.42K $ 11.42K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.42K$ 11.42K $ 11.42K אספקת מחזור 999.94M 999.94M 999.94M אספקה כוללת 999,940,127.877319 999,940,127.877319 999,940,127.877319

שווי השוק הנוכחי של HypurrClaw הוא $ 11.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HYPURRCLAW הוא 999.94M, עם היצע כולל של 999940127.877319. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.42K.