Hypha Staked AVAX (STAVAX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 26.28 $ 26.28 $ 26.28 24 שעות נמוך $ 29.36 $ 29.36 $ 29.36 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 26.28$ 26.28 $ 26.28 גבוה 24 שעות $ 29.36$ 29.36 $ 29.36 שיא כל הזמנים $ 67.01$ 67.01 $ 67.01 המחיר הנמוך ביותר $ 16.44$ 16.44 $ 16.44 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.44% שינוי מחיר (1D) -9.30% שינוי מחיר (7D) -2.45% שינוי מחיר (7D) -2.45%

Hypha Staked AVAX (STAVAX) המחיר בזמן אמת של הוא $26.34. במהלך 24 השעות האחרונות, STAVAX נסחר בטווח שבין שפל של $ 26.28 לבין שיא של $ 29.36, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STAVAXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 67.01, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 16.44.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STAVAX השתנה ב -1.44% במהלך השעה האחרונה, -9.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) מידע שוק

שווי שוק $ 26.25M$ 26.25M $ 26.25M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.25M$ 26.25M $ 26.25M אספקת מחזור 999.20K 999.20K 999.20K אספקה כוללת 999,199.1702556482 999,199.1702556482 999,199.1702556482

שווי השוק הנוכחי של Hypha Staked AVAX הוא $ 26.25M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STAVAX הוא 999.20K, עם היצע כולל של 999199.1702556482. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.25M.