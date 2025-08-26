עוד על STAVAX

STAVAX מידע על מחיר

STAVAX אתר רשמי

STAVAX טוקניומיקה

STAVAX תחזית מחיר

Hypha Staked AVAX סֵמֶל

Hypha Staked AVAX מחיר (STAVAX)

לא רשום

1 STAVAX ל USDמחיר חי:

$26.33
$26.33$26.33
-9.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Hypha Staked AVAX (STAVAX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:22:26 (UTC+8)

Hypha Staked AVAX (STAVAX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 26.28
$ 26.28$ 26.28
24 שעות נמוך
$ 29.36
$ 29.36$ 29.36
גבוה 24 שעות

$ 26.28
$ 26.28$ 26.28

$ 29.36
$ 29.36$ 29.36

$ 67.01
$ 67.01$ 67.01

$ 16.44
$ 16.44$ 16.44

-1.44%

-9.30%

-2.45%

-2.45%

Hypha Staked AVAX (STAVAX) המחיר בזמן אמת של הוא $26.34. במהלך 24 השעות האחרונות, STAVAX נסחר בטווח שבין שפל של $ 26.28 לבין שיא של $ 29.36, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STAVAXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 67.01, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 16.44.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STAVAX השתנה ב -1.44% במהלך השעה האחרונה, -9.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) מידע שוק

$ 26.25M
$ 26.25M$ 26.25M

--
----

$ 26.25M
$ 26.25M$ 26.25M

999.20K
999.20K 999.20K

999,199.1702556482
999,199.1702556482 999,199.1702556482

שווי השוק הנוכחי של Hypha Staked AVAX הוא $ 26.25M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STAVAX הוא 999.20K, עם היצע כולל של 999199.1702556482. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.25M.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Hypha Staked AVAXל USDהיה $ -2.70355119515534.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHypha Staked AVAX ל USDהיה . $ -2.2054771740.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHypha Staked AVAX ל USDהיה $ +9.2013258600.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Hypha Staked AVAXל USDהיה $ +0.293452779017557.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -2.70355119515534-9.30%
30 ימים$ -2.2054771740-8.37%
60 ימים$ +9.2013258600+34.93%
90 ימים$ +0.293452779017557+1.13%

מה זהHypha Staked AVAX (STAVAX)

Hypha Staked AVAX (STAVAX) משאב

האתר הרשמי

Hypha Staked AVAXתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hypha Staked AVAX (STAVAX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hypha Staked AVAX (STAVAX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hypha Staked AVAX.

בדוק את Hypha Staked AVAX תחזית המחיר עכשיו‏!

STAVAX למטבעות מקומיים

Hypha Staked AVAX (STAVAX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hypha Staked AVAX (STAVAX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על STAVAX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Hypha Staked AVAX (STAVAX)

כמה שווה Hypha Staked AVAX (STAVAX) היום?
החי STAVAXהמחיר ב USD הוא 26.34 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי STAVAX ל USD?
המחיר הנוכחי של STAVAX ל USD הוא $ 26.34. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Hypha Staked AVAX?
שווי השוק של STAVAX הוא $ 26.25M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של STAVAX?
ההיצע במחזור של STAVAX הוא 999.20K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של STAVAX?
‏‏STAVAX השיג מחיר שיא (ATH) של 67.01 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של STAVAX?
STAVAX ‏‏רשם מחירATL של 16.44 USD.
מהו נפח המסחר של STAVAX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור STAVAX הוא -- USD.
האם STAVAX יעלה השנה?
STAVAX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את STAVAX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.