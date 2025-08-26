HyperSwap AI (HYLX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00298214$ 0.00298214 $ 0.00298214 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -5.90% שינוי מחיר (1D) -18.38% שינוי מחיר (7D) -6.27% שינוי מחיר (7D) -6.27%

HyperSwap AI (HYLX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HYLX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HYLXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00298214, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HYLX השתנה ב -5.90% במהלך השעה האחרונה, -18.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

HyperSwap AI (HYLX) מידע שוק

שווי שוק $ 556.18K$ 556.18K $ 556.18K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 556.18K$ 556.18K $ 556.18K אספקת מחזור 993.96M 993.96M 993.96M אספקה כוללת 993,961,451.299334 993,961,451.299334 993,961,451.299334

שווי השוק הנוכחי של HyperSwap AI הוא $ 556.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HYLX הוא 993.96M, עם היצע כולל של 993961451.299334. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 556.18K.