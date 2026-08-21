Hyperlane USD Coin מחיר היום

מחיר Hyperlane USD Coin (HUSDC) בזמן אמת היום הוא $ 0.999802, עם שינוי של 0.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HUSDC ל USD הוא $ 0.999802 לכל HUSDC.

Hyperlane USD Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 416,808, עם היצע במחזור של 416.88K HUSDC. ב‑24 השעות האחרונות, HUSDC סחר בין $ 0.999486 (נמוך) ל $ 1.2 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.53, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.671749.

ביצועים לטווח קצר, HUSDC נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו +2.51% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 16.40K.

Hyperlane USD Coin (HUSDC) מידע שוק

שווי שוק $ 416.81K$ 416.81K $ 416.81K נפח (24 שעות) $ 16.40K$ 16.40K $ 16.40K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 416.81K$ 416.81K $ 416.81K אספקת מחזור 416.88K 416.88K 416.88K אספקה כוללת 416,876.719246 416,876.719246 416,876.719246

שווי השוק הנוכחי של Hyperlane USD Coin הוא $ 416.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 16.40K. ההיצע במחזור של HUSDC הוא 416.88K, עם היצע כולל של 416876.719246. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 416.81K.