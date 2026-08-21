Hylo Staked SOL מחיר היום

מחיר Hylo Staked SOL (HYLOSOL) בזמן אמת היום הוא $ 99.26, עם שינוי של 5.77% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HYLOSOL ל USD הוא $ 99.26 לכל HYLOSOL.

Hylo Staked SOL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 17,520,312, עם היצע במחזור של 176.53K HYLOSOL. ב‑24 השעות האחרונות, HYLOSOL סחר בין $ 92.25 (נמוך) ל $ 97.38 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 109,632, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HYLOSOL נע ב +2.45% בשעה האחרונה ו +22.51% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 111.10K.

Hylo Staked SOL (HYLOSOL) מידע שוק

שווי שוק $ 17.52M$ 17.52M $ 17.52M נפח (24 שעות) $ 111.10K$ 111.10K $ 111.10K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.52M$ 17.52M $ 17.52M אספקת מחזור 176.53K 176.53K 176.53K אספקה כוללת 176,519.990004284 176,519.990004284 176,519.990004284

שווי השוק הנוכחי של Hylo Staked SOL הוא $ 17.52M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 111.10K. ההיצע במחזור של HYLOSOL הוא 176.53K, עם היצע כולל של 176519.990004284. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.52M.