Hylo Leveraged SOL מחיר היום

מחיר Hylo Leveraged SOL (XSOL) בזמן אמת היום הוא $ 0.051203, עם שינוי של 15.42% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ XSOL ל USD הוא $ 0.051203 לכל XSOL.

Hylo Leveraged SOL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 8,747,327, עם היצע במחזור של 170.84M XSOL. ב‑24 השעות האחרונות, XSOL סחר בין $ 0.04224834 (נמוך) ל $ 0.04882331 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.08, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01485653.

ביצועים לטווח קצר, XSOL נע ב +6.92% בשעה האחרונה ו +71.75% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 116.62K.

Hylo Leveraged SOL (XSOL) מידע שוק

שווי שוק $ 8.75M$ 8.75M $ 8.75M נפח (24 שעות) $ 116.62K$ 116.62K $ 116.62K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.72M$ 8.72M $ 8.72M אספקת מחזור 170.84M 170.84M 170.84M אספקה כוללת 170,344,739.199688 170,344,739.199688 170,344,739.199688

שווי השוק הנוכחי של Hylo Leveraged SOL הוא $ 8.75M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 116.62K. ההיצע במחזור של XSOL הוא 170.84M, עם היצע כולל של 170344739.199688. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.72M.