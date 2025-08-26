עוד על HUSKY

Husky Avax סֵמֶל

Husky Avax מחיר (HUSKY)

לא רשום

1 HUSKY ל USDמחיר חי:

--
----
-25.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Husky Avax (HUSKY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:46:30 (UTC+8)

Husky Avax (HUSKY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-9.88%

-25.40%

-46.21%

-46.21%

Husky Avax (HUSKY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HUSKY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HUSKYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HUSKY השתנה ב -9.88% במהלך השעה האחרונה, -25.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-46.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Husky Avax (HUSKY) מידע שוק

$ 359.17K
$ 359.17K$ 359.17K

--
----

$ 359.17K
$ 359.17K$ 359.17K

88.39T
88.39T 88.39T

88,389,478,000,000.0
88,389,478,000,000.0 88,389,478,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Husky Avax הוא $ 359.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HUSKY הוא 88.39T, עם היצע כולל של 88389478000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 359.17K.

Husky Avax (HUSKY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Husky Avaxל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHusky Avax ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHusky Avax ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Husky Avaxל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-25.40%
30 ימים$ 0-62.94%
60 ימים$ 0-54.38%
90 ימים$ 0--

מה זהHusky Avax (HUSKY)

The First and Original dog on Avalanche. First merchandise token on Avax! Husky Avax is a token that was stealth-launched on May 12th, 2021 and runs on the Avalanche C-Chain. It features locked initial liquidity, a hard-capped supply, has no team allocation, and will have no airdrops. Husky benefits immensely by running on Avalanche, where secure and decentralized transactions are fast, cheap, and environmentally friendly.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק.

Husky Avax (HUSKY) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Husky Avaxתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Husky Avax (HUSKY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Husky Avax (HUSKY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Husky Avax.

בדוק את Husky Avax תחזית המחיר עכשיו‏!

HUSKY למטבעות מקומיים

Husky Avax (HUSKY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Husky Avax (HUSKY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HUSKY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Husky Avax (HUSKY)

כמה שווה Husky Avax (HUSKY) היום?
החי HUSKYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HUSKY ל USD?
המחיר הנוכחי של HUSKY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Husky Avax?
שווי השוק של HUSKY הוא $ 359.17K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HUSKY?
ההיצע במחזור של HUSKY הוא 88.39T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HUSKY?
‏‏HUSKY השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HUSKY?
HUSKY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של HUSKY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HUSKY הוא -- USD.
האם HUSKY יעלה השנה?
HUSKY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HUSKY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:46:30 (UTC+8)

