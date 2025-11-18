hushr מחיר היום

מחיר hushr (HUSHR) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000918, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HUSHR ל USD הוא $ 0.0000918 לכל HUSHR.

hushr כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 9,179.96, עם היצע במחזור של 100.00M HUSHR. ב‑24 השעות האחרונות, HUSHR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04141756, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00009166.

ביצועים לטווח קצר, HUSHR נע ב -- בשעה האחרונה ו -5.90% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

hushr (HUSHR) מידע שוק

שווי שוק $ 9.18K$ 9.18K $ 9.18K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.18K$ 9.18K $ 9.18K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של hushr הוא $ 9.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HUSHR הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.18K.