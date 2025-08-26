עוד על HUNNY

Hunny Finance סֵמֶל

Hunny Finance מחיר (HUNNY)

לא רשום

1 HUNNY ל USDמחיר חי:

$0.00350172
$0.00350172$0.00350172
-3.20%1D
USD
Hunny Finance (HUNNY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:32:08 (UTC+8)

Hunny Finance (HUNNY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00344485
$ 0.00344485$ 0.00344485
24 שעות נמוך
$ 0.0036207
$ 0.0036207$ 0.0036207
גבוה 24 שעות

$ 0.00344485
$ 0.00344485$ 0.00344485

$ 0.0036207
$ 0.0036207$ 0.0036207

$ 1.94
$ 1.94$ 1.94

$ 0.00134128
$ 0.00134128$ 0.00134128

-0.14%

-3.28%

-0.52%

-0.52%

Hunny Finance (HUNNY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00350172. במהלך 24 השעות האחרונות, HUNNY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00344485 לבין שיא של $ 0.0036207, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HUNNYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.94, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00134128.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HUNNY השתנה ב -0.14% במהלך השעה האחרונה, -3.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.52% ב-7 הימים האחרונים.

Hunny Finance (HUNNY) מידע שוק

$ 264.95K
$ 264.95K$ 264.95K

--
----

$ 350.17K
$ 350.17K$ 350.17K

75.66M
75.66M 75.66M

99,999,894.9085984
99,999,894.9085984 99,999,894.9085984

שווי השוק הנוכחי של Hunny Finance הוא $ 264.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HUNNY הוא 75.66M, עם היצע כולל של 99999894.9085984. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 350.17K.

Hunny Finance (HUNNY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Hunny Financeל USDהיה $ -0.000118977533179551.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHunny Finance ל USDהיה . $ +0.0003427704.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHunny Finance ל USDהיה $ +0.0015550560.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Hunny Financeל USDהיה $ +0.00073926522951028.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000118977533179551-3.28%
30 ימים$ +0.0003427704+9.79%
60 ימים$ +0.0015550560+44.41%
90 ימים$ +0.00073926522951028+26.76%

מה זהHunny Finance (HUNNY)

PancakeHunny is the newest DeFi yield aggregator built on BSC, our aim is to provide users with the most convenient way of yield farming, at the same time, optimising their returns and creating a fun and engaging experience for all users through our integrated games such as HunnyPoker. We are constantly curating the best yield farms for our users.

Hunny Finance (HUNNY) משאב

האתר הרשמי

Hunny Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hunny Finance (HUNNY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hunny Finance (HUNNY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hunny Finance.

בדוק את Hunny Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

HUNNY למטבעות מקומיים

Hunny Finance (HUNNY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hunny Finance (HUNNY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט.

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Hunny Finance (HUNNY)

כמה שווה Hunny Finance (HUNNY) היום?
החי HUNNYהמחיר ב USD הוא 0.00350172 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HUNNY ל USD?
המחיר הנוכחי של HUNNY ל USD הוא $ 0.00350172. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Hunny Finance?
שווי השוק של HUNNY הוא $ 264.95K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HUNNY?
ההיצע במחזור של HUNNY הוא 75.66M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HUNNY?
‏‏HUNNY השיג מחיר שיא (ATH) של 1.94 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HUNNY?
HUNNY ‏‏רשם מחירATL של 0.00134128 USD.
מהו נפח המסחר של HUNNY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HUNNY הוא -- USD.
האם HUNNY יעלה השנה?
HUNNY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HUNNY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:32:08 (UTC+8)

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך.