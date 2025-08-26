Hunny Finance (HUNNY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00344485 גבוה 24 שעות $ 0.0036207 שיא כל הזמנים $ 1.94 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00134128 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.14% שינוי מחיר (1D) -3.28% שינוי מחיר (7D) -0.52%

Hunny Finance (HUNNY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00350172. במהלך 24 השעות האחרונות, HUNNY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00344485 לבין שיא של $ 0.0036207, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HUNNYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.94, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00134128.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HUNNY השתנה ב -0.14% במהלך השעה האחרונה, -3.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hunny Finance (HUNNY) מידע שוק

שווי שוק $ 264.95K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 350.17K אספקת מחזור 75.66M אספקה כוללת 99,999,894.9085984

שווי השוק הנוכחי של Hunny Finance הוא $ 264.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HUNNY הוא 75.66M, עם היצע כולל של 99999894.9085984. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 350.17K.