Hungarian Vizsla Inu מחיר היום

מחיר Hungarian Vizsla Inu (HVI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.52% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HVI ל USD הוא $ 0 לכל HVI.

Hungarian Vizsla Inu כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 109,390, עם היצע במחזור של 10,000,000.00T HVI. ב‑24 השעות האחרונות, HVI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0.

ביצועים לטווח קצר, HVI נע ב -0.72% בשעה האחרונה ו +10.48% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Hungarian Vizsla Inu (HVI) מידע שוק

שווי שוק $ 109.39K$ 109.39K $ 109.39K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 109.39K$ 109.39K $ 109.39K אספקת מחזור 10,000,000.00T 10,000,000.00T 10,000,000.00T אספקה כוללת 1.0e+19 1.0e+19 1.0e+19

שווי השוק הנוכחי של Hungarian Vizsla Inu הוא $ 109.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HVI הוא 10,000,000.00T, עם היצע כולל של 1.0e+19. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 109.39K.