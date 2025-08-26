HUMO (HUMO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00137768 $ 0.00137768 $ 0.00137768 24 שעות נמוך $ 0.00151836 $ 0.00151836 $ 0.00151836 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00137768$ 0.00137768 $ 0.00137768 גבוה 24 שעות $ 0.00151836$ 0.00151836 $ 0.00151836 שיא כל הזמנים $ 0.00558269$ 0.00558269 $ 0.00558269 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.68% שינוי מחיר (1D) -5.55% שינוי מחיר (7D) -8.46% שינוי מחיר (7D) -8.46%

HUMO (HUMO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00143066. במהלך 24 השעות האחרונות, HUMO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00137768 לבין שיא של $ 0.00151836, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HUMOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00558269, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HUMO השתנה ב -0.68% במהלך השעה האחרונה, -5.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

HUMO (HUMO) מידע שוק

שווי שוק $ 143.07K$ 143.07K $ 143.07K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 143.07K$ 143.07K $ 143.07K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של HUMO הוא $ 143.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HUMO הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 143.07K.