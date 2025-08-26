Hummus (HUM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.768337$ 0.768337 $ 0.768337 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +3.29% שינוי מחיר (7D) +3.29%

Hummus (HUM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HUM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HUMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.768337, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HUM השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hummus (HUM) מידע שוק

שווי שוק $ 32.55K$ 32.55K $ 32.55K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 71.80K$ 71.80K $ 71.80K אספקת מחזור 136.01M 136.01M 136.01M אספקה כוללת 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Hummus הוא $ 32.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HUM הוא 136.01M, עם היצע כולל של 300000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 71.80K.