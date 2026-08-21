Hummingbird Bitcoin מחיר היום

מחיר Hummingbird Bitcoin (HUMBIT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 10.46% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HUMBIT ל USD הוא $ 0 לכל HUMBIT.

Hummingbird Bitcoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 45,978, עם היצע במחזור של 999.72M HUMBIT. ב‑24 השעות האחרונות, HUMBIT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HUMBIT נע ב +0.99% בשעה האחרונה ו +83.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Hummingbird Bitcoin (HUMBIT) מידע שוק

שווי שוק $ 45.98K$ 45.98K $ 45.98K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 45.98K$ 45.98K $ 45.98K אספקת מחזור 999.72M 999.72M 999.72M אספקה כוללת 999,723,192.700657 999,723,192.700657 999,723,192.700657

שווי השוק הנוכחי של Hummingbird Bitcoin הוא $ 45.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HUMBIT הוא 999.72M, עם היצע כולל של 999723192.700657. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.98K.