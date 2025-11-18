Human 300 מחיר היום

מחיר Human 300 (HUMAN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000663, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HUMAN ל USD הוא $ 0.00000663 לכל HUMAN.

Human 300 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,116.76, עם היצע במחזור של 923.07M HUMAN. ב‑24 השעות האחרונות, HUMAN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00236723, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000586.

ביצועים לטווח קצר, HUMAN נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Human 300 (HUMAN) מידע שוק

שווי שוק $ 6.12K$ 6.12K $ 6.12K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.63K$ 6.63K $ 6.63K אספקת מחזור 923.07M 923.07M 923.07M אספקה כוללת 999,995,095.4931207 999,995,095.4931207 999,995,095.4931207

שווי השוק הנוכחי של Human 300 הוא $ 6.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HUMAN הוא 923.07M, עם היצע כולל של 999995095.4931207. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.63K.