Huh cat (HUHCAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01546528$ 0.01546528 $ 0.01546528 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.64% שינוי מחיר (1D) -13.78% שינוי מחיר (7D) -29.74% שינוי מחיר (7D) -29.74%

Huh cat (HUHCAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HUHCAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HUHCATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01546528, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HUHCAT השתנה ב -0.64% במהלך השעה האחרונה, -13.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-29.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Huh cat (HUHCAT) מידע שוק

שווי שוק $ 39.40K$ 39.40K $ 39.40K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 39.40K$ 39.40K $ 39.40K אספקת מחזור 99.99M 99.99M 99.99M אספקה כוללת 99,991,431.0 99,991,431.0 99,991,431.0

שווי השוק הנוכחי של Huh cat הוא $ 39.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HUHCAT הוא 99.99M, עם היצע כולל של 99991431.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 39.40K.