Huh cat סֵמֶל

Huh cat מחיר (HUHCAT)

לא רשום

1 HUHCAT ל USDמחיר חי:

$0.00039209
$0.00039209$0.00039209
-13.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Huh cat (HUHCAT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:38:34 (UTC+8)

Huh cat (HUHCAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01546528
$ 0.01546528$ 0.01546528

$ 0
$ 0$ 0

-0.64%

-13.78%

-29.74%

-29.74%

Huh cat (HUHCAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HUHCAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HUHCATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01546528, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HUHCAT השתנה ב -0.64% במהלך השעה האחרונה, -13.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-29.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Huh cat (HUHCAT) מידע שוק

$ 39.40K
$ 39.40K$ 39.40K

--
----

$ 39.40K
$ 39.40K$ 39.40K

99.99M
99.99M 99.99M

99,991,431.0
99,991,431.0 99,991,431.0

שווי השוק הנוכחי של Huh cat הוא $ 39.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HUHCAT הוא 99.99M, עם היצע כולל של 99991431.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 39.40K.

Huh cat (HUHCAT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Huh catל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHuh cat ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHuh cat ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Huh catל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-13.78%
30 ימים$ 0-28.04%
60 ימים$ 0-15.03%
90 ימים$ 0--

מה זהHuh cat (HUHCAT)

Your favorite cat from TikTok and Instagram Now, it's time for Solana, huh?

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Huh cat (HUHCAT) משאב

האתר הרשמי

Huh catתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Huh cat (HUHCAT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Huh cat (HUHCAT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Huh cat.

בדוק את Huh cat תחזית המחיר עכשיו‏!

HUHCAT למטבעות מקומיים

Huh cat (HUHCAT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Huh cat (HUHCAT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HUHCAT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Huh cat (HUHCAT)

כמה שווה Huh cat (HUHCAT) היום?
החי HUHCATהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HUHCAT ל USD?
המחיר הנוכחי של HUHCAT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Huh cat?
שווי השוק של HUHCAT הוא $ 39.40K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HUHCAT?
ההיצע במחזור של HUHCAT הוא 99.99M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HUHCAT?
‏‏HUHCAT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01546528 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HUHCAT?
HUHCAT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של HUHCAT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HUHCAT הוא -- USD.
האם HUHCAT יעלה השנה?
HUHCAT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HUHCAT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.