Huey מחיר היום

מחיר Huey (HUEY) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000087, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HUEY ל USD הוא $ 0.0000087 לכל HUEY.

Huey כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 8,050.2, עם היצע במחזור של 924.98M HUEY. ב‑24 השעות האחרונות, HUEY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0003002, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0000086.

ביצועים לטווח קצר, HUEY נע ב -- בשעה האחרונה ו -5.52% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Huey (HUEY) מידע שוק

שווי שוק $ 8.05K$ 8.05K $ 8.05K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.70K$ 8.70K $ 8.70K אספקת מחזור 924.98M 924.98M 924.98M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Huey הוא $ 8.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HUEY הוא 924.98M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.70K.