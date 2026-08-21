Hubra staked SOL מחיר היום

מחיר Hubra staked SOL (RASOL) בזמן אמת היום הוא $ 86.17, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RASOL ל USD הוא $ 86.17 לכל RASOL.

Hubra staked SOL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 677,257, עם היצע במחזור של 7.86K RASOL. ב‑24 השעות האחרונות, RASOL סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 312.07, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 75.48.

ביצועים לטווח קצר, RASOL נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 316.59.

Hubra staked SOL (RASOL) מידע שוק

שווי שוק $ 677.26K$ 677.26K $ 677.26K נפח (24 שעות) $ 316.59$ 316.59 $ 316.59 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 677.26K$ 677.26K $ 677.26K אספקת מחזור 7.86K 7.86K 7.86K אספקה כוללת 8,333.75215508 8,333.75215508 8,333.75215508

שווי השוק הנוכחי של Hubra staked SOL הוא $ 677.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 316.59. ההיצע במחזור של RASOL הוא 7.86K, עם היצע כולל של 8333.75215508. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 677.26K.