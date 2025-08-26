Huanghuali Token (HLT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 4.15$ 4.15 $ 4.15 המחיר הנמוך ביותר $ 0.657883$ 0.657883 $ 0.657883 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Huanghuali Token (HLT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.804474. במהלך 24 השעות האחרונות, HLT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HLTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.15, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.657883.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HLT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Huanghuali Token (HLT) מידע שוק

שווי שוק $ 129.64K$ 129.64K $ 129.64K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 129.64K$ 129.64K $ 129.64K אספקת מחזור 161.15K 161.15K 161.15K אספקה כוללת 161,153.83 161,153.83 161,153.83

שווי השוק הנוכחי של Huanghuali Token הוא $ 129.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HLT הוא 161.15K, עם היצע כולל של 161153.83. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 129.64K.