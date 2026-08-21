HUA HUA מחיר היום

מחיר HUA HUA (HUAHUA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.11% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HUAHUA ל USD הוא $ 0 לכל HUAHUA.

HUA HUA כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 74,280, עם היצע במחזור של 988.90M HUAHUA. ב‑24 השעות האחרונות, HUAHUA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01309342, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HUAHUA נע ב -0.51% בשעה האחרונה ו +20.53% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

HUA HUA (HUAHUA) מידע שוק

שווי שוק $ 74.28K$ 74.28K $ 74.28K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 74.28K$ 74.28K $ 74.28K אספקת מחזור 988.90M 988.90M 988.90M אספקה כוללת 988,896,378.634089 988,896,378.634089 988,896,378.634089

שווי השוק הנוכחי של HUA HUA הוא $ 74.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HUAHUA הוא 988.90M, עם היצע כולל של 988896378.634089. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 74.28K.